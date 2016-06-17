Глава "Сбербанка": Россия пытается "ухватить за хвост" уходящую нефтяную эпоху

В России создается ощущение, что она пытается «ухватить за хвост» нефтяную эпоху. В то время как в соседних странах быстро развивается альтернативная электроэнергетика, Россия пытается вести переговоры с ОПЕК о заморозке добычи, считает глава «Сбербанка» Герман Греф.

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«Все это навевает немножко грустные нотки, что страны-соседи, наши конкуренты идут по пути создания инновационной экономики, экономики будущего. У нас немножко ощущение того, что мы цепляемся за старый нефтяной век, пытаясь ухватить за хвост уходящую нефтяную эпоху, поддержать нефтяной ренессанс», — сказал он в ходе делового завтрака Сбербанка в рамках Петербургского экономического форума, передает RNS.

«Для нашей страны - нефть это все. Это наше всё, это наши 25% ВВП. И представить себе сегодня нашу экономику без нефти, которая оказывает не только прямое влияние, прямой вклад в ВВП, но и косвенный вклад в ВВП через уровень инвестиций, через потребление, просто наверное невозможно», - сказал он.

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Греф напомнил, что Коммунистическая партия Китая поставила задачу к 2020 году перевести 50% общественного транспорта на электрические двигатели, на электромобилях в Китае ездят сотрудники полиции и других служб. В России электромобили еще являются экзотикой, констатировал Греф.