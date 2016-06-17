НКРЭКУ с июля подняла тариф на электроэнергию для "Энергоатома" почти на 10%

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, подняла тариф на электроэнергию для Национальной атомной генерирующей компании "Энергоатом" на отпуск электрической энергии на 9,6% до 49,54 коп./кВт-час, который начнет действовать с 1 июля 2016 года. Соответствующее решение было принято на заседании Нацкомиссии.

Также НКРЭКУ установила тариф на отпуск тепловой энергии для "Энергоатома" на уровне 50,78 гривни/Гкал.

На основе нового тарифа на этом же заседании НКРЭКУ утвердила изменения в инвестиционную программу "Энергоатома", согласно которым, на второе полугодие 2016 года общий размер инвестпрограммы составит 5,891 миллиарда гривень, из которых 2,170 миллиарда гривень – кредитные средства.

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Как сообщал УНИАН, "Энергоатом" в 2015 году увеличил доход от реализации электроэнергии по сравнению с 2014 годом на 41,6% - до 39,345 миллиарда гривень. В 2014 году доход компании вырос на 34,9% - до 27,794 миллиарда гривень.

Последний раз НКРЭКУ изменяла тариф на электроэнергию для "Энергоатома" в начале 2016 года, и с 1 февраля до сегодня ставка тарифа составляет 41,90 коп/кВт-час.

Справка УНИАН. Госпредприятие "НАЭК "Энергоатом" – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На "Энергоатом" возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире. Все реакторы типа ВВЭР. В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт, является крупнейшей в Европе.