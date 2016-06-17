В России заявили, что текущая цена на нефть "фундаментально хорошая"

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что текущая цена на нефть около $50 за баррель удовлетворяет, как производителей, так и потребителей. Об этом сообщает Bloomberg.

Читайте такжеГлава "Сбербанка": Россия пытается "ухватить за хвост" уходящую нефтяную эпоху

«Цены на сегодняшний, день фундаментально хорошие. Около $50 за баррель. Они удовлетворяют как производителя, так и потребителя», — сказал Новак.

По его словам, мировой рынок проходит «глобальный период низких цен на нефть, и такие периоды могут длиться от 10 до 15 лет», однако, по мнению министра, согласно многим прогнозам, цены в ближайшие несколько лет могут вырасти, передает Gazeta.ru.

Ранее Александр Новак заявил, что следующий цикл высоких цен на нефть будет через 10–15 лет.