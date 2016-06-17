В России заявили, что текущая цена на нефть "фундаментально хорошая"
Ранее министр энергетики заявил, что следующий цикл высоких цен на нефть будет через 10–15 лет.
Министр энергетики России Александр Новак заявил, что текущая цена на нефть около $50 за баррель удовлетворяет, как производителей, так и потребителей. Об этом сообщает Bloomberg.
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«Цены на сегодняшний, день фундаментально хорошие. Около $50 за баррель. Они удовлетворяют как производителя, так и потребителя», — сказал Новак.
По его словам, мировой рынок проходит «глобальный период низких цен на нефть, и такие периоды могут длиться от 10 до 15 лет», однако, по мнению министра, согласно многим прогнозам, цены в ближайшие несколько лет могут вырасти, передает Gazeta.ru.
Ранее Александр Новак заявил, что следующий цикл высоких цен на нефть будет через 10–15 лет.