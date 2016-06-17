Украинские ТЭС и ТЭЦ готовятся к переходу с природного газа на уголь

Украинские теплоэлектростанции и теплоэлектроцентрали, в частности Дарницкая ТЭС, Сумская ТЭЦ и Черниговская ТЭЦ, в настоящее время реализуют проекты по замещению дорого природного газа более дешевым углем внутренней добычи, проводя для этого реконструкцию соответствующих блоков и котлов.

Об этом сообщил директор компании "Укртеплоэнерго", которая проводит соответствующую реконструкцию, Александр Корчинский.

"На Дарницкой ТЭС на сегодня осуществляется перевод пятого котла с газа на угольное топливо. Стоимость этих работ составит 14,2 миллиона гривень, экономия газа до конца этого года достигнет 3,6 миллиарда кубометров, при этом экономический эффект такой модернизации ожидается в размере 47 миллионов гривень", - сказал Корчинский.

Такая модернизация оборудования ТЭС и ТЭЦ, по словам Корчинского, позволяет снизить тариф на отпускаемую ими тепловую энергию.

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"Мы провели часть работ и частично заменили газ на уголь, что позволило снизить тариф на отпуск тепловой энергии с 1279 до 1204 гривни/Гкал", - добавил он.

"Также проводиться переоснащение Сумской и Черниговской ТЭЦ, что тоже позволит сократить расход газа и увеличить уровень потребления угля. Мы планируем достичь сокращения использования газа на Сумской ТЭЦ в размере 5,3 миллиона кубометров с прогнозируемым экономическом эффектом 18 миллионов гривень. В Сумах модернизация позволила снизить тариф с 1347 до 1270 гривень/Гкал", - сказал Корчинский.

Как сообщал УНИАН, 25 мая Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" сообщила о повышении с 1 июня 2016 года минимальных цен на природный газ для промышленных потребителей на 6,2% по сравнению с маем 2016 года - до 6 874 гривень за тысячу кубометров с 6 474 гривень за тысячу кубометров. Максимальные цены на природный газ для промпотребителей с 1 июня вырасли на 1,1% - до 7 604 гривень за тысячу кубометров с 7 518 гривень за тысячу кубометров.

На фоне роста цен на природный газ метпредприятия Украины в 2015 году сократили потребление газа на 19% - до 2,015 миллиарда кубометров.