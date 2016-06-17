"Энергоатом" провел первый тендер по новому закону о публичных закупках

Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" провела первые торги в соответствии с требованиями недавно вступившего в силу Закона Украины "О публичных закупках", сообщает пресс-служба компании.

"В "Энергоатоме" определен первый победитель по результатам проведенных открытых торгов в соответствии с нормами Закона Украины "О публичных закупках" (вступил в силу с 1 апреля 2016 года), который предусматривает обязательность проведения процедур закупок через электронную систему", - говориться в сообщении компании.

По информации пресс-службы, предметом закупки были 25 зондов вихретокового контроля для Ривненской АЭС.

Также отмечается, что указанные зонды, в частности, используются для осуществления контроля за возникновением дефектов в теплообменных трубах парогенераторов энергоблоков АЭС. Ожидаемая стоимость товара составляла 409 тысяч гривень, а победила компания "Элком" с ценовым предложением 323 тысяч гривень.

При этом отмечается, по данным условиям проведения тендеров компании не удалось осуществить 4 из 5 запланированных закупок.

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"Вместе с тем, "Энергоатом" вынужден констатировать, что 4 из 5 тендеров, которые были объявлены в соответствии с требованиями нового закона, были отменены из-за отсутствия достаточного количества тендерных предложений, ведь закон требует подачу для участия в каждом из тендеров не менее двух тендерных предложений", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 17 февраля президент Украины Петр Порошенко подписал Закон "О публичных закупках", принятый Верховной Радой 25 декабря 2015 года. Этот закон обязывает проводить все государственные закупки, стоимость которых равна или превышает 200 тысяч гривень, через электронные торги.

Одним из последних крупных тендеров "Энергоатома" была закупка автотрансформатора связи для Южно-Украинской АЭС стоимостью 73 миллиона гривень у крупнейшего производителя трансформаторов - завода "Запорожтрансформатор".

Справка УНИАН. Госпредприятие "НАЭК "Энергоатом" – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 55% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На "Энергоатом" возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.