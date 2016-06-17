Мировые цены на нефть вернулись к росту

Стоимость нефти продолжает расти, несмотря на данные от американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes о росте числа буровых установок в США за прошедшую неделю, на фоне снижения опасений, связанных с возможным выходом Великобритании из Евросоюза, сообщает Прайм со ссылкой на данные торгов.

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"По состоянию на 20:28 стоимость августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 3,14% - до 48,68 доллара за баррель. Цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI повышалась на 2,68%, до 47,45 доллара за баррель", - говорится в сообщении.

Согласно отчету Baker Hughes, общее число буровых установок в США по итогам завершившейся 17 июня рабочей недели выросло на 10 штук, или на 2,4%, и составило 424 единицы. В годовом выражении показатель снизился на 433 единицы, или на 50,5%.

"При этом количество нефтяных буровых установок за прошедшую неделю выросло на 9 штук, или на 2,7%, до 337 единиц, число газодобывающих установок увеличилось на 1 единицу, или на 1,2%, составив 86 штук", - отмечает издание.

Тем не менее, снижение опасений относительно приближающейся даты референдума по членству Великобритании в ЕС продолжает благотворно влиять на динамику торгов нефтяного рынка.