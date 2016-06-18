Российская нефть сдала позиции после выхода на рынок Ирана - СМИ

Возвращение Ирана на международный рынок негативно сказалось на продажах российской нефти, заставив Россию продавать экспортную смесь Urals с самой большой c июня 2014 года скидкой по отношению к североморской Brent, сообщает Росбалт.

Разница между стоимостью Urals и Brent увеличилась до 2,4 доллара за баррель, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные трейдеров, отслеживающих котировки Platts. В ходе торгов 17 июня крупнейший нефтетрейдер Vitol вновь выступил с предложением о продаже Urals с меньшей скидкой, но не нашел покупателей.

По словам четырех трейдеров, опрошенных Bloomberg, российская смесь Urals, которая по составу напоминает основной нефтяной продукт Ирана, получила наибольшие преимущества, когда Тегерану были запрещены поставки в Европу в связи с наложенными в 2012 году санкциями. Теперь отмена ограничений негативно сказывается на Urals.

"Иранский экспорт был впечатляющим", - пояснил Bloomberg аналитик Natixis SA Абхишек Дешпанд. По его словам, Иран предоставлял нефтеперерабатывающим компаниям в Европе широкий выбор поставок.

Как отмечает Bloomberg со ссылкой на данные Международного энергетического агентства (МЭА), Иран действует быстро, пытаясь вернуть долю рынка, потерянную за время санкций. В прошлом месяце объемы экспорта Тегерана достигли 2,1 миллиона баррелей в день, приблизившись к досанкционному уровню. До того, как четыре года назад ограничения вступили в силу, Иран поставлял за рубеж 2,2 миллиона баррелей нефти в день. В мае этого года объемы поставок иранской нефти в страны ЕС составили 355 тысяч баррелей в день. Еще в апреле этот показатель был на 20 тысяч баррелей ниже.

"Иран действует без промедлений, возвращая своих европейских клиентов", - говорится в сообщении МЭА.

Читайте такжеМЭА прогнозирует сокращение нефтедобычи в России

В начале июня директор департамента международных отношений Национальной иранской нефтяной компании (NIOC) Мохсен Камсари сообщил, что компания подписала контракты на поставку нефти с компаниями из Италии, Испании и Греции. Речь идет о поставках компаниям Saras и Iplom (Италия), Repsol (Испания) и Hellenic Petroleum (Греция). Комсари также добавил, что сейчас NIOC возобновила переговоры с нидерландско-британской Shell. Он выразил надежду, что в скором времени Иран сможет заключить контракт и с этой нефтегазовой компанией.

По словам трейдеров, опрошенных Bloomberg, негативно сказывается на ценах на нефть и проблема с загруженностью итальянского порта Триест, который является основным транспортным узлом для нефтеперерабатывающих заводов в Восточной и Центральной Европе. С апреля в Триесте были разгружены всего четыре судна с 1 млн баррелей нефти на каждом, тогда как в первом квартале этого года мощности порта позволяли разгрузить по четыре судна в месяц. Вместе с тем, согласно данным DNB Markets, серия забастовок на французских заводах в прошлом месяце привела к сокращению потребления.

"Это естественное положение дел для Urals на фоне того, как Иран наращивает темпы [производства нефти], а на нескольких европейских нефтеперерабатывающих заводах проводят забастовки, снижающие спрос", - пояснил Bloomberg главный нефтяной аналитик DNB Markets Торбьорн Кьюс.