В Венесуэле допускают падение цены на нефть до $20

Если страны-экспортеры нефти, входящие в ОПЕК, не предпримут срочных мер, нефтяные котировки снова упадут до уровня в 20 долларов за баррель этой зимой, сообщает РБК со ссылкой на заявление министра нефти Венесуэлы Эулохио дель Пино.

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"Если мы ничего не предпримем, то зимой цены снова упадут до уровня около 20 долларов. И нам опять понадобится "заморозка" добычи, но тогда может быть уже поздно. Поэтому нам нужно предпринять меры раньше", - сказал дель Пино.

По его словам, ОПЕК должна принять соответствующие меры на фоне возможного роста добычи сланцевого газа в США.

Дель Пино также подчеркнул, что ОПЕК не должна "позволить рынку контролировать цену", так как нефть не является возобновляемым ресурсом.

"Нефть становится более дорогой. Добыча нефти требует все больше и больше инвестиций. Невозможно, чтобы цена на нефть была любой. Нужно иметь справедливую цену на нефть, цену, которая как минимум оправдывает инвестиции. Нефть нельзя добывать при цене ниже этого уровня. Если вы это делаете в течение длительного времени, у вас будут последствия", - заявил министр нефти Венесуэлы.