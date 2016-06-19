Завтра в некоторых районах Львова не будет света (список)

Завтра, 20 июня, из-за планового ремонта на облэнерго, во Львове некоторые районы останутся без электроэнергии. Об этом сообщает tvoemisto.tv.

Читайте такжеКиев поможет Львову в решении проблемы с мусором

В воскресенье электроснабжение прекратят с 8:00 до 17:00 на таких улицах:

Лычаковский район: Конисского (3), Латышский (все), М.Пещеры (все), Майоровка (все), Стешенко (все); пгт.Винники: Б.Хмельницкого (все).