Завтра в некоторых районах Львова не будет света (список)
16:14, 19 июня 2016Энергетика
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"Львовоблэнерго" продолжит плановые ремонтные работы электрооборудования.
Где в Львовы завтра не будет свытла / forumdaily.com
Завтра, 20 июня, из-за планового ремонта на облэнерго, во Львове некоторые районы останутся без электроэнергии. Об этом сообщает tvoemisto.tv.
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В воскресенье электроснабжение прекратят с 8:00 до 17:00 на таких улицах:
Лычаковский район: Конисского (3), Латышский (все), М.Пещеры (все), Майоровка (все), Стешенко (все); пгт.Винники: Б.Хмельницкого (все).
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