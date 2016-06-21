Нефть дешевеет в ожидании референдума о членстве Великобритании в ЕС

Стоимость нефти в ходе торгов вторника снижается, поскольку инвесторы решили зафиксировать полученную в ходе предыдущего ралли прибыль, свидетельствуют данные торгов.

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По состоянию на 07.33 стоимость августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,47% - до 50,41 доллара за баррель. Цена августовских фьючерсов на нефть марки WTI снижалась на 0,38%, до 49,77 доллара за баррель, сообщает Прайм.

Инвесторы по-прежнему ожидают предстоящего 23 июня референдума о членстве Великобритании в ЕС. Многочисленные заявления представителей ЕС и убийство британского депутата Джо Кокс снизили вероятность Brexit, и инвесторы вновь обратили внимание на рисковые активы. Согласно последним трем проведенным в стране опросам, число сторонников сохранения страны в ЕС заметно выросло. Это привело к росту стоимости нефти.

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Пока опасения по поводу Brexit отошли на второй план, вопросы добычи "черного золота" снова оказались в центре внимания. Экспорт нефти из Саудовской Аравии упал в апреле, несмотря на высокий уровень производства, что говорит о борьбе страны за долю рынка против США.

Добытчики сланцевой нефти из Соединенных Штатов, между тем, наращивают производство, о чем свидетельствуют данные об увеличении числа буровых установок в стране.