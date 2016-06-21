Мировой "газовый" рынок ждут перемены: Япония настаивает на пересмотре контрактов

Японские коммунальные компании, десятилетиями платившие существенную премию при закупках газа за рубежом, сейчас при поддержке правительства настаивают на пересмотре условий контрактов, пишут "Ведомости".

Они стараются избегать подписания долгосрочных договоров, ориентируясь на спотовый рынок, где цены сильно снизились; не хотят больше привязывать цену газа к цене нефти; требуют отмены условий, запрещающих перепродавать импортный СПГ (и таким образом ограничивающих их конкуренцию с его поставщиками). С помощью этих мер Токио хочет изменить сложившийся порядок вещей на рынке СПГ, при котором покупатели в Азии платят гораздо более высокие цены, чем в Европе или Америке. А также превратить Японию в центр международной торговли СПГ и оказывать больше влияния на ценообразование ключевого для страны энергоресурса.

Читайте такжеЕврокомиссия может начать проверять контракты на импорт газа с 2017 годаВ мае Jera (совместное предприятие Tokyo Electric Power и Chubu Electric Power, которое вскоре должно стать крупнейшим покупателем СПГ в мире) договорилась о первой для японских компаний сделке по перепродаже газа. В период с июня 2018 г. по декабрь 2020 г. она продаст 1,5 млн т СПГ подразделению французской Electricite de France по цене, привязанной к более низким европейским ценам. По словам Хироки Сато, вице-президента по закупкам топлива Jera, компания ведет переговоры о заключении аналогичных контрактов со многими европейскими компаниями.

Япония закупает около 35% из примерно 250 млн т СПГ (таков объем мирового рынка), и ее новый подход может изменить азиатский рынок, на который продавцы делали ставку в расчете на покрытие огромных затрат, необходимых для производства СПГ. Страна, лишенная энергоресурсов и – в отличие от Европы и США – инфраструктуры в виде трубопроводов, еще с 1960-х годов заключала долгосрочные контракты, зачастую инвестируя в строительство СПГ-заводов продавцов. Однако заметно выросшее предложение СПГ на мировом рынке (благодаря сланцевой революции в США и многочисленным проектам в Австралии) и падение цен на газ в Азии дали Токио новые козыри. «Это наш шанс, у нас есть 3–4 года, чтобы добиться изменений», прежде чем может измениться баланс спроса и предложения, говорит Кен Койама, управляющий директор и старший экономист Института энергетики и экономики, который консультирует правительство по энергетическим вопросам.

Только в 2016 г. производители СПГ, как ожидается, увеличат мощности на 40 млн т, тогда как спрос в Азии остается невысоким из-за снижающихся темпов экономического роста. По оценке Wood Mackenzie, через пять лет, в 2021 г., избыток СПГ составит 70 млн т. Этого достаточно, чтобы в течение года обеспечивать газом Китай, Индию и Южную Корею.

В результате цены на спотовом рынке с поставкой в порты Северо-Восточной Азии, по данным Platts, за прошедший год упали более чем на треть, опустившись существенно ниже тех, по которым расплачиваются азиатские покупатели по долгосрочным контрактам. А азиатская премия на спотовом рынке, на долю которого приходится около четверти мировой торговли СПГ, почти исчезла.

Это заставило компании из разных стран, закупающих СПГ по долгосрочным контрактам, требовать скидок. Например, в декабре индийская Petronet LNG договорилась с катарской RasGas о снижении цены на 50% в обмен на продление срока поставок. «Продавцы прислушиваются к нашим просьбам», – подтверждает Сато.

Правительство Японии надеется, что это позволит сделать спотовый рынок более ликвидным, а стране – стать к началу 2020-х гг. международно признанным центром по торговле СПГ. «Япония больше никогда не будет платить такие огромные деньги за газ, что в конечном итоге может изменить основы всего рынка СПГ», – говорит Джонатан Стерн из Оксфордского института энергетических исследований. Стерн также указывает, что государственный Японский банк международного сотрудничества намерен финансировать более краткосрочные контракты, основанные на спотовых ценах.