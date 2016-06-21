Украина уже закачала в хранилища более 1 миллиарда кубов газа

С окончания отопительного сезона в начале апреля Украина закачала в подземные хранилища более 1 млрд куб. м газа, сообщает пресс-служба госкомпании "Укртрансгаз".

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Согласно сообщению, всего в хранилищах накоплено 9,5 млрд куб. м газа. Заполненность хранилищ составляет 30%.

По данным компании, суточный объем закачки газа в подземные хранилища по состоянию на 21 июня составляет около 20,4 млн кубометров.

Как сообщал УНИАН, в связи с завершением отопительного сезона Украина перестала выбирать газ из подземных хранилищ и с 7 апреля начала пополнять объемы «голубого топлива» в хранилищах.

Украина в 2016 году планирует закупить порядка 11-13 млрд кубометров газа, причем этот объем могут закрыть европейские поставщики. К предстоящему отопительному сезону планируется закачать в подземные хранилища около 8,2 млрд куб. м газа.