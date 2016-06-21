Нефть ОПЕК подорожала более чем на 2 доллара

Цена нефтяной корзины ОПЕК в понедельник, 20 июня, повысилась на 2,06 доллара, или на 4,66%, до 46,24 доллара за баррель, тогда как в предыдущий торговый день она составляла 44,18 доллара за баррель, сообщает Росбалт со ссылкой на сайт картеля.

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Термин "корзина" ОПЕК (OPEC Reference Basket of crudes) был официально введен 1 января 1987 года. Нефтяная корзина — это условная смесь, составленная из марок нефти, которые поставляют на мировой рынок 13 стран картеля. Историческим максимумом для корзины картеля является ценовая отметка 140,73 доллара за баррель, зафиксированная 3 июля 2008 год.

Нефтяная корзина ОПЕК является одним из ключевых ценовых индикаторов мирового рынка нефти.

Сегодня утром мировые цены на "черное золото" снижались в ходе электронных торгов на Лондонской и Нью-Йоркской биржах. Так, фьючерсы на нефть эталонной марки Brent с поставкой в августе на Лондонской бирже ICE Futures просели на 0,47% до 50,41 доллара за баррель. Июльские фьючерсы на легкую нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) опустились на 0,38% до 49,18 доллара за баррель.

Цены на нефть вновь перешли к снижению после роста накануне на фоне озабоченности участников рынка итогами предстоящего референдума о членстве Великобритании в ЕС.