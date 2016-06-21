"Нафтогаз" не смог купить газ на первом аукционе с понижением цены - не было подходящих предложений

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» не смогла закупить природный газ на аукционе с понижением цены (редукционе), на котором планировалось приобрести до 200 миллионов кубометров газа, из-за неприемлемого ценового предложения.

Как передает корреспондент УНИАН, решение об отказе озвучил первый заместитель главы правления "Нафтогаза" Сергей Перелома после раскрытия предложений участников аукциона.

"В связи с тем, что ни одно из ценовых предложений не соответствует цене отсечения (5 404,8 гривни/тысячу кубометров - УНИАН), будем считать, что редукцион не состоялся", - сказал Перелома.

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В аукционе принимали участие две компании - "Эско Пивнич" и "Укрнефтебурение", которые предложили газ по одной цене - 5,8 тысячи гривень за 1 тысячу кубометров газа, что превышает максимально возможную цену на аукционе.

Комментируя результаты аукциона, глава правления компании "Нафтогаз" Андрей Коболев сообщил, что компания проанализирует результаты несостоявшегося редукциона и сделает выводы, чтобы, базируясь на данных заключениях, принимать решения о проведении аналогичных редукционов.

При этом он сообщил, что цена отсечения на аукционе в 5 404,8 гривни за тысячу кубометров газа рассчитана на уровне импортного паритета.

"Поэтому для нас как для "Нафтогаза Украины" покупать дороже, чем мы можем купить, нет смысла", - отметил Коболев.

Как сообщал УНИАН, в середине июня "Нафтогаз Украины" на фоне сезонного падения спроса на газ в стране объявил о намерении впервые начать закупки газа у отечественных газодобытчиков, используя торги с понижением цены (редукцион). На первом редукционе 21 июня планировалось закупить до 200 миллионов кубометров газа, добытого в июле 2016 года.