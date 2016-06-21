Гройсману "тоже интересно, как формируется цена на уголь": решил разобраться в формуле "Роттердам плюс"

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман намерен разобраться с использованием формулы «Роттердам плюс» при закупке угля, а также с планами по закупке угля в Роттердаме (Нидерланды).

Об этом Гройсман сказал в ходе пресс-конференции в Киеве.

«Для меня это пока вопрос, я дал поручение - нужно разобраться. Цену, как вы знаете, устанавливает НКРЭКУ, то есть правительство к этому не имеет отношения. Но мне тоже интересно, как формируется цена на уголь, на транспортировку. И я считаю, что нужно дать ответ, как формируется цена на электроэнергию и закупку угля», - сказал глава правительства.

Он подчеркнул, что разъяснить необходимо все точно так же, как разъясняли с ценой на газ, чтобы потребитель понимал, каким образом формируется цена за услугу и товар.

Читайте такжеНацкомиссия по тарифам поможет Ахметову заработать 24 миллиарда гривень - СМИ

«Хочу подчеркнуть одну вещь. Тарифы - либо рыночные, либо нет. Мы все должны это понимать. Как формируется цена на газ? Мы закупаем газ в Европе. Он там стоит на бирже определенную сумму денег, потом добавляется транзит и распределение. Вот это цена газа. Цена на украинский газ устанавливается аналогично, но в ней есть рента на газ, которая направляется в госбюджет, и за счет которой мы можем дать адресную финансовую поддержку тем, кто не может платить рыночную цену на газ», - сказал Гройсман.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что украинская власть намерена закупать уголь в нидерландском Роттердаме. При этом лишь на транспортировке такого угля украинский бюджет, по оценкам экспертов, будет терять около 10 млрд грн.

В апреле текущего года НКРЭКУ утвердила рыночную методику расчета оптовой цены электроэнергии, которая базируется на европейском индексе цен на уголь.