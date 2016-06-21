На украинских ТЭС на четверть сократились запасы антрацитового угля

Запасы дефицитной антрацитовой марки угля на складах украинских теплоэлектростанций с 13 по 21 июня сократились на 26,3% – до 405,4 тысячи тонн с 550,5 тысячи тонн, говорится в сообщении госкомпании "Укрэнерго".

Согласно сообщению, запасы угля всех марок на складах ТЭС за указанный период уменьшились на 8,3% - до 1,484 миллиона тонн с 1,621 миллиона тонн.

По информации компании, запасы угля на складах ТЭС начали активно сокращаться с средины мая. Тогда ТЭС располагали объемом угля на уровне более 2 миллионов тонн, из которых около 870 тысяч тонн приходилось на антрацит.

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Как сообщал УНИАН, ранее Украина закупала дефицитный уголь для ТЭС в Южно-Африканской Республике. Министерство энергетики и угольной промышленности заявило, что в предстоящем отопительном сезоне уголь из ЮАР импортироваться не будет.

Для решения проблемы обеспечения ТЭС углем, Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, ввела в Украине биржевое формирование цен на уголь отечественного производства. По предложенной комиссией формуле, цена угля будет рассчитываться из стоимости угля на бирже с учетом доставки в Украину.

Между тем, ряд экспертов резко раскритиковали предложенное НКРЭКУ формирование цены на уголь украинской добычи, поскольку, по их мнению, таким образом цены на уголь завышаются, что дает возможность получать больше доходов энергокомпании ДТЭК Рината Ахметова, которая контролирует ряд украинских ТЭС и предприятий угледобычи. При этом они отмечают, что из-за этого может встать вопрос дополнительного повышения цен на электроэнергию для промышленности и населения.