Насалик против формулы "Роттердам плюс" и предлагает запустить биржу угля

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик выступает против внедрения формулы цены на энергетический уголь «Роттердам плюс транспорт» и вместо этого предлагает запустить биржу угля на внутреннем рынке, обязав государственные шахты продавать 30% угля на такой бирже.

Об этом Насалик заявил во время выступления на круглом столе по энергоэффективности.

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«Я не поддерживаю формулу цены на уголь «Роттердам плюс транспорт», которая была предложена Национальной комиссией, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ – УНИАН). Вместо этого следует запустить биржу угля», - сказал он.

При этом Насалик добавил, что уже обсуждал вопрос создания такой биржи с главой НКРЭКУ Дмитрием Вовком.

«Мы вчера разговаривали с главой НКРЭКУ, и он согласился, что такая биржа может быть создана в Украине. Тогда биржа угля снимает транспортную составляющую», - отметил глава Минэнергоугля.

По мнению Насалика, для того чтобы биржа угля заработала, следует обязать государственные шахты продавать 30% добытого ими угля через эту биржу.

«Если бы мы обязали 30% угля, добытого государственными шахтами, продавать на такой бирже, то мы бы уже установили некую общую цену, на которую все смотрели бы», - считает министр.

Комментируя внедрение формулы «Роттердам плюс транспорт», Насалик отметил, что еще не повышал цену реализации угля для госшахт. «Я еще не повышал цену для госшахт, она так и остается 1250 грн/тонна», - подчеркнул он.

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Как сообщал УНИАН, в апреле текущего года НКРЭКУ утвердила рыночную методику расчета оптовой цены электроэнергии, которая базируется на европейском индексе цен на уголь.

По информации главы НКРЭКУ Дмитрия Вовка, которую он озвучил на заседании парламентского комитета по вопросам ТЭК 14 июня, граничная цена на уголь будет формироваться на основе цены (индекс API 2), которая формируется в результате торгов на бирже в Роттердаме (Нидерланды), вместе со стоимостью транспортировки этого угля на внутренний рынок (так называемая формула «Роттердам плюс транспорт»). По мнению НКРЭКУ, такая методика расчета устранит ручное регулирование цены, обеспечит независимость от поставок из зоны АТО и избавит Украину от проблем с накоплением достаточного количества угля для прохождения отопительного сезона.

Также 14 июня экс-директор объединения «Макеевуголь» Станислав Толчин высказал мнение, согласно которому цена закупаемого Украиной угля не должна привязываться к базису «Роттердам» и затратам на транспортировку.

21 июня премьер-министр Украины Владимир Гройсман сказал, что намерен более детально разобраться с использованием формулы «Роттердам плюс» при закупке угля.