Саудовская Аравия сократила экспорт нефти до 6-месячного минимума
Причиной стало сезонное снижение закупок топлива иностранными заводами, из-за чего Эр-Рияд перенаправил излишки нефти на внутреннее потребление.
Об этом свидетельствуют данные международной организации "Совместная инициатива по нефтяной статистике" (JODI), сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg.
"Причиной этого стало сезонное снижение закупок топлива иностранными заводами, из-за чего Эр-Рияд был вынужден потратить высвободившиеся запасы нефти на внутреннее потребление", - говорится в сообщении.
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В апреле текущего года поставки сократились до 7,44 миллиона баррелей в сутки с 7,54 миллиона аррелей в марте. В октябре 2015 года был зафиксирован самый низкий показатель – 7,36 миллиона баррелей в сутки. Экспорт нефти также снизили Катар, чьи поставки упали минимум до уровня 2002 года, а также Ирак и Кувейт.
"В целом по итогам 2015 года Саудовская Аравия увеличила экспорт нефти на 4% - в среднем она экспортировала 7,39 миллиона баррелей в сутки", - отмечает издание.
Сейчас цена на нефть Brent в очередной раз превысила 50 долларов за баррель и по состоянию на 14:57 ее стоимость составляла 49,75 доллара за баррель.