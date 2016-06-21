Саудовская Аравия сократила экспорт нефти до 6-месячного минимума

Об этом свидетельствуют данные международной организации "Совместная инициатива по нефтяной статистике" (JODI), сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg.

"Причиной этого стало сезонное снижение закупок топлива иностранными заводами, из-за чего Эр-Рияд был вынужден потратить высвободившиеся запасы нефти на внутреннее потребление", - говорится в сообщении.

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В апреле текущего года поставки сократились до 7,44 миллиона баррелей в сутки с 7,54 миллиона аррелей в марте. В октябре 2015 года был зафиксирован самый низкий показатель – 7,36 миллиона баррелей в сутки. Экспорт нефти также снизили Катар, чьи поставки упали минимум до уровня 2002 года, а также Ирак и Кувейт.

"В целом по итогам 2015 года Саудовская Аравия увеличила экспорт нефти на 4% - в среднем она экспортировала 7,39 миллиона баррелей в сутки", - отмечает издание.

Сейчас цена на нефть Brent в очередной раз превысила 50 долларов за баррель и по состоянию на 14:57 ее стоимость составляла 49,75 доллара за баррель.