Neue Zürcher Zeitung: "Брексит" – новая цена на нефть

Об этом пишет Вернер Грундленер в статье "Брексит" – новая цена на нефть", опубликованной на сайте газеты Neue Zürcher Zeitung.

Почему на прошлой неделе Федеральная резервная система США не повысила процентные ставки? Причина - "брексит". Виновник слабых акций и скачков цен на облигации? "Брексит". Почему инвесторы усиленно скупают золото? Из-за "брексита". В течение последних нескольких недель практически любое движение на финансовых рынках оправдывали предстоящим референдумом британцев. Таким образом, цены на нефть перестали быть оправданием всему. В начале года цена сырья упала значительно ниже $ 30 за баррель. Последствия крайне низких цен на нефть для мировой экономики были и отрицательными, и положительными. Тем не менее, финансовые рынки видят, прежде всего, недостатки. Низкие цены считали причиной рецессии во многих странах с развивающейся экономикой, а также показателем изменения потребительского доверия на Западе.

Перед возможным выходом Великобритании из ЕС ситуация выглядит аналогично. Хотя политические последствия "брексита" могут быть огромными, они вряд ли могут считаться единственной причиной неопределенности на финансовых рынках. Инвесторы все больше понимают, что центральные банки зашли в тупик. В последние годы крайне экспансивная денежно-кредитная политика практически не приносила результатов: инфляция намного ниже целевого уровня, рост слабый, и доходы бизнеса начинают уменьшаться. Дебаты об использовании "вертолетных денег" еще больше пошатнули доверие.

Но что же с Англией? Дошло бы до отделения Англии от Европейского союза, если бы у них была огромная заинтересованность в том, чтобы как можно быстрее найти практические решения и сохранить важные экономические отношения. ЕС считает, что Англия с ее огромным торговым дефицитом слишком важна, чтобы оставить ее американцам и азиатам. В том, что касается финансового центра, Швейцария показала, что жизнь вполне возможна и за пределами ЕС. К тому же, у неопытных наблюдателей возникает подозрение, что политическому руководству ЕС выгодно выставлять "брексит" в качестве угрозы для процветания европейцев. Потому что после выхода Великобритании, превращение ЕС в европейское централизованное государство больше не будет возможным.

Даже если кто-то и не разделяет опасений по поводу последствий предлагаемого референдума, инвесторы должны подготовиться ко дню голосования. Долгосрочные последствия очень трудно оценить, но избиратели, в основном, будут голосовать за статус-кво. Но если "брексит" все же не состоится (что возможно, несмотря на прогнозы), то это приведет к огромному росту, особенно фунта и акций.