Дожать "Газпром"

Украина отказалась закупать российский газ по предложенной цене – 177 долларов за тысячу кубометров, так как она проигрывает цене конкурентов на европейском рынке. Если позиция российского газового монополиста - «Газпрома» не изменится, то все необходимые объемы топлива будут приобретены на европейском рынке.

Таков результат первых в этом году переговоров энергетического инструмента в руках Кремля - «Газпрома» и «Нафтогаза» относительно поставок топлива на зимний период, которые состоялись спустя полгода после приостановки нашей страной закупок газпромовского газа.

«Министр энергетики РФ говорит, что «Газпром» в третьем квартале нам будет продавать газ по 177 долларов. С поправкой на калорийность это означает, что цена в актах будет 182-183 доллара. Он считает, что это даже ниже рыночной цены. Мы так не считаем. Вчера на немецком рынке (хаб NCG) цена на июль, например, была ниже 173 долларов», - написал директор по развитию бизнеса «Нафтогаза» Юрий Витренко на своей странице в Facebook.

(«Нафтогаз» в первом квартале 2016 года импортировал из стран ЕС газ по средневзвешенной цене 198 долл. за тыс. куб. м, что на 34% меньше, чем в первом квартале 2015 года. Расчетная цена газа от «Газпрома» на первый квартал составляла 230 долларов).

При этом Витренко подчеркнул, что факт завышения «Газпромом» цены по сравнению с рыночной будет использован как аргумент в Стокгольмском арбитраже, где рассматриваются иски «Нафтогаза» к «Газпрому».

Но «газовый» вопрос на этом не закрыт. Переговоры, скорее всего, продолжатся. По крайней мере, на это надеется «Газпром». Как заявил министр энергетики РФ Александр Новак, Москва ждет предложений от Киева.

И эта позиция понятна. Потерять такого покупателя как Украина не в экономическом, а тем более политическом аспекте России не выгодно. При этом финансовые дела «Газпрома» сейчас обстоят не лучшим образом на фоне обвала цен на нефть, к которым привязаны его контракты. Российский газовый монополист уже пересмотрел условия поставок для европейских стран, которые массово стали подавать иски в арбитраж для установления рыночной стоимости газа. Чтобы снять напряжение, «Газпром» перешел на ценообразование, где ориентиром являются спотовые цены на газ в Европе.

На сегодня из-за обвала рынка нефти экспортная цена за вычетом транспортировки для российского газа в Европе почти сравнялась с ценами в РФ. Терпя убытки, «Газпром» один за другим «замораживает» запланированные инвестпроекты.

Еще одно больное место «Газпрома» - активизация Евросоюзом реализации политики по диверсификации поставок газа, чтобы снять зависимость от России. 6 июня Совет Европейского Союза одобрил предложение предоставить доступ Еврокомиссии к договорам на поставку газа и межправительственным соглашениям по энергетике до их подписания. Если Европарламент осенью одобрит это решение, что скорее так и будет, то Еврокомиссия сможет вмешиваться в процесс формирования газовых контрактов, требовать переориентации покупателей на альтернативных поставщиков. И это нововведение коснется в первую очередь контрактов «Газпрома».

Немалый вызов для российского газового монополиста - передел мирового энергорынка, на который выходят новые игроки, в том числе Иран. То есть, впереди у России – жесткая борьба за удержание доли на мировом энергорынке, которая в последнее время сокращается.

Терпят фиаско один за другим и трубопроводные проекты в обход Украины, которые Россия спешила реализовать к 2019 году – когда закончится контракт с «Нафтогазом», дабы лишить нашу страну статуса ключевого транзитера. Благодаря позиции ЕС и Анкары, «ушли в мир иной» Южный и Турецкий потоки. «Северный поток-2» тоже на грани фиаско. Несмотря на участие в нем компании из Германии - главного финансового игрока в еврозоне, выдвинутые условия ЕС для реализации «Северного потока-2» являются неприемлемыми для «Газпрома».

Так что, сейчас главная задача для «Нафтогаза» - дожать погрязший в проблемах и убытках «Газпром», добиться от него прозрачно рассчитанной, рыночной цены на газ. И это вполне реально.

И тут к месту будет статистика: Украина сократила потребление газа в 2015 году почти на 21 процент - до 33,7 млрд кубометров. В 2016 году планируем потребить до 30 млрд кубометров. Наша страна добывает около 20 млрд кубометров собственного газа. Таким образом, нам нужно закупить всего лишь порядка 10 млрд кубометров «голубого топлива».

Какой должна быть цена российского газа

«Нафтогаз» первые переговоры с «Газпромом» не случайно провел в середине июня – в преддверии третьего квартала, который во все времена считается особо удобным для пополнения хранилищ газом. С учетом нынешней ситуации на рынке нефти третий квартал можно назвать даже супер-удобным временем для «газовых» приобретений. Дело в том, что цены на газ формируются с лагом шесть-девять месяцев и основываются на котировках нефти. А стоимость «черного золота» была самой низкой в четвертом квартале прошлого года – первом квартале текущего года. Таким образом, в третьем квартале будут самые низкие цены по «газовым» долгосрочным контрактам и на спотовом рынке.

Поэтому абсолютно логично, что «Нафтогаз» запланировал закупки газа на третий квартал, минимизировав покупку реверсного газа во втором квартале. Чтобы определиться с поставщиком, он закинул пробный шар «Газпрому». Правда, сделал это как-то неумело. Из-за того, что «Нафтогаз» не дал соответствующее медиа-сопровождение своему письму «Газпрому», первой информация о старте «газовых» переговоров появилась в российских СМИ в духе присущей Кремлю информационной пропаганды - якобы «Нафтогаз», изловчаясь в реверансах, попросил «Газпром» восстановить поставки, прерванные, кстати, в ноябре 2015 года по инициативе Украины.

На самом деле «Газпрому» было предложено направить конкурентное ценовое предложение. Наше условие - цена на европейском хабе минус транспортировка.

«Цена для Украины согласно той формуле, которую предложил «Нафтогаз», должна быть по третьему кварталу, а этот квартал дает самые низкие цены на газ, порядка 120 долларов - максимум. Если цена в конце мая на границе с Германией по поставкам в эту страну была 128 долларов и это еще второй квартал, то цена газа для Украины должна быть ниже», - прокомментировал ситуацию президент Центра «Стратегия ХХІ» Михаил Гончар.

Он считает, что в принципе вопрос обеспечения Украины газом от «Газпрома» уже не зависит. «Любой сценарий нас устроит – будет «Газпром» и дальше выпендриваться, значит не будем закупать у него газ. Тем более, что на этот отопительный сезон нам не нужны былые огромные объемы – если в прошлом году мы в целом потребили меньше 34 млрд кубометров, то в этом году будет потреблено менее 30. Нет необходимости трать лишние деньги», - подчеркнул Гончар.

Более сдержан в своей оценке директор Центра исследований энергетики Александр Харченко. Он считает, что для Украины стоимость российского газа должна составлять примерно 160 долларов, но это – верхний потолок. При этом он не исключает, что «Нафтогаз» может добиться более существенного снижения стоимости российского топлива. А достичь этой цели, по мнению эксперта, можно, вынудив «Газпром» подписать дополнительное соглашение к действующему контракту, которое определит рамки сотрудничества на определенный период. Иначе все деньги, которые «Нафтогаз» заплатит, «Газпром» автоматически будет считать погашением предыдущей задолженности.

«Если этого не произойдет, то работать «Нафтогазу» с «Газпромом» будет, мягко говоря, сложно, точнее невозможно», - подчеркнул Харченко, отметив, что заявление «Газпрома» - якобы цена газа на границе с Германией составляет примерно 162 доллара – откровенная манипуляция.

«Есть такой параметр, как калорийность газа, и «Газпром» отчаянно играет им, оглашая цены. Таким образом он создает некую параллельную реальность в публичном пространстве, стоимость топлива не совсем релевантная. Для Украины речь должна идти о 160-165 долларах за тысячу кубометров– это верхний предел. Но верю, что цена может быть ниже», - подчеркнул эксперт, добавив, что если даже «Газпром» сейчас не пойдет на уступки, то Украина в любом случае закупит необходимый объем газа для закачки в хранилища.

При этом он высказал уверенность, что контракт на третий квартал будет подписан - «Нафтогаз» выиграет спор с «Газпромом» и получит газ по той цене, по которой хочет его купить.

Директор энергопрограмм Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский считает, что цена российского газа для Украины составит порядка 160-170 долларов. По его мнению, в «газовом» вопросе и политика, и экономика переплетаются.

«Стороны согласовывают уступки - допсоглашение, отмена экспортной пошлины и прочее. Если газ – экономика, то нужно грамотно вести переговоры с «Газпромом», если это политика – то зачем вообще поднимать данный вопрос, нужно просто сказать – мы не собираемся больше закупать газ у России. А что касается цены «Газпрома» – продавец основывает ее на контракте. Это должно стать темой отдельных переговоров. Это называется досудебное урегулирование – до Стокгольмского арбитража стороны заключают новый контракт, в котором регулируют все условия», - сказал эксперт.

Есть прогнозы цены газа и от правительства. По оценке Кабинета министров, она в мае-декабре 2016 года составит более 185 долларов.

«Средняя прогнозированная цена импортного природного газа с мая по декабрь 2016 года составит 185 долларов 11 центов за 1000 кубометров», – сказал вице-премьер-министр Степан Кубив в апреле текущего года.

Президент тоже озвучил будущую цену «голубого топлива» для Украины - 160-180 долларов за тысячу кубометров.

«Диверсификация маршрутов энергоснабжения, появление конкурентных источников вместе со снижением мировых цен на нефть и газ привели к снижению цены на газ с 337 долларов в первом квартале 2015 года до 227 долларов в четвертом, и на этот год мы говорим о цене 160-180 долларов за 1 тыс. кубических метров», - заявил Порошенко.

Как бы то ни было, но цена газа будет ниже, чем в прошлом году и первом квартале этого года. И тогда напрашивается вполне логичный вопрос – а будут ли власти пересматривать тарифы для населения?

Газ отдельно, тарифы отдельно

В апреле текущего года Кабмин установил единую для населения и промышленности цену на газ в 6879 гривен за тысячу кубометров с учетом тарифов на транспортировку и НДС (чуть более 270 долларов по нынешнему курсу).

Как заявил премьер-министр Владимир Гройсман, стоимость пересматриваться больше не будет, поскольку соответствует рыночному уровню. Вслед за газом подорожали горячая вода и отопление.

Но раз цена на газ так стремительно падает и «Нафтогаз», как уверяют эксперты, сделает правильный выбор и закупит топливо по минимальной стоимости, то, возможно, населению стоит пересчитать тарифы?

Эксперты в один голос заявили – этого не будет.

«Логически правильно – снижается цена на газ и снижаются тарифы. Но этого не произойдет. У нас внутренняя цена на газ, которая утверждается национальным регулятором – НКРЭКУ, не привязывается нормативно к цене импортируемого газа. Причем поднята цена на газ собственной добычи до паритета цены импортируемого газа, ее взяли как средневзвешенную, а она всегда выше. Поэтому алгоритм цены газа для внутреннего потребления иной, он не связан с динамикой цены на газ на внешних рынках», - пояснил Гончар.

По его словам, снижай тариф, или повышай при новом взлете цен, а это обязательно точно произойдет в первом и втором кварталах следующего года, ничего в принципе существенно не изменить - и так, и этак потребителю будет не сладко. «У нас также обстоят дела с нефтепродуктами – как только нефть дорожает, тут же повышается стоимость нефтепродуктов, а когда цена падает, то стоимость бензина и дизтоплива не спешат понижать», - резюмировал эксперт.

Харченко и вовсе посоветовал обратиться с вопросом о возможном снижении тарифов к премьеру или главе НКРЭКУ.

«Есть только два человека, которые влияют на вопрос тарифов. Гройсман же заявил, что цена на газ будет до конца года неизменной. Глава НКРЭКУ вообще ничего об этом не говорит. Но с точки зрения здравого смысла и баланса цены, то, несомненно, это должно произойти. Ведь логично – при снижении цены газа должны снижаться и тарифы. Но сможет ли НКРЭКУ делать это в режиме реального времени, четко отслеживать ситуацию. Я в этом не уверен», - сказал эксперт.

И все-таки, если даже, как уверяют эксперты, никто не будет пересматривать тарифы при ситуативном падении цен на газ, дожать «Газпром» - добиться от него рыночной цены - святое дело. И пусть «Нафтогазу» сопутствует в этом удача.

Нана Черная (УНИАН)