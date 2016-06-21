Иран планирует выйти на рынок сжиженного газа

Иран ведет переговоры с восемью компаниями насчет инвестиций в проекты по производству сжиженного природного газа (СПГ), сообщает Прайм со ссылкой на заявление исполнительного директора Иранской национальной компании по экспорту газа (NIGEC) Али-Реза Камели (Alireza Kameli).

Камели отметил, что большая часть этих предприятий является международными компаниями. Он также добавил, что все фирмы представили свои предложения министерству нефти Ирана.

"Министр нефти страны Биджан Зангане (Bijan Zangeneh) примет решение, с какими компаниями и каким образом следует осуществить проекты", - сказал Камели.

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"Иран ранее определил три ключевых СПГ-проекта: Iran LNG, Pars LNG и Persian LNG, сообщается в релизе. Однако последние два из них были впоследствии отменены из-за санкций, которые запрещали инвестиции в нефтяные и газовые проекты Ирана. Iran LNG к настоящему моменту остается единственным действующим проектом. Он закончен наполовину, и официальные лица в Тегеране после снятия санкций уже заявили, что развитие проекта будет ускорено", - говорится в сообщении.

Иран также стремится реализовать амбициозный план строительства газопровода в Оман. Планируется транспортировать туда газ для преобразования в СПГ. Затем топливо может быть экспортировано на международные рынки.

"Переговоры между Ираном и Оманом продвигаются хорошо, и официальные лица уже объявили, что сделка близка к завершению. Кроме того, в апреле иранские официальные лица заявляли, что идут обсуждения с норвежской компанией насчет постройки плавучей установки для сжижения газа в Персидском заливе для экспорта топлива в Европу и Восточную Азию", - резюмирует издание.