Нефть торгуется выше $50 на данных из США

Мировые цены на нефть в среду поднялись выше 50 долларов за баррель на фоне данных Американского института нефти (API), говорящих о значительном сокращении запасов "черного золота" в США, и в ожидании статистики минэнерго страны, сообщает Прайм.

"По состоянию на 08:12 стоимость августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднималась на 0,63% - до 50,94 доллара за баррель, цена августовских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,70%, до 50,20 доллара за баррель", - говорится в сообщении.

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Согласно докладу API, запасы нефти в США на предыдущей неделе сократились значительно сильнее, чем прогнозировали эксперты - на 5,2 миллиона баррелей. Аналитики ожидали сокращения на 1,7 миллиона баррелей.

"Теперь инвесторы ждут данные о запасах нефти в США от минэнерго, которые будут опубликованы позднее в среду. По прогнозам аналитиков, за неделю, завершившуюся 17 июня, они снизились на 1,671 миллиона баррелей, до 529,83 миллиона баррелей", - резюмирует издание.

В целом, аналитики отмечают устойчивый рост спроса на сырье, движимый в первую очередь США, а также Китаем, Индией и другими развивающимися рынками, пишет агентство Reuters. Что касается предложения, то эксперты отмечают тенденцию снижения добычи не входящими в ОПЕК странами.

Сдерживающим рост нефтяного рынка фактором является предстоящий референдум по членству Великобритании в Евросоюзе, который состоится в четверг. На данный момент социологические опросы показывают небольшой разрыв между теми, кто поддерживают сохранение членства страны в ЕС и теми, кто выступают за Brexit.