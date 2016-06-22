Украина готовится к росту добычи газа: Минэкологии изучает новые технологии

Министерство экологии и природных ресурсов Украины проведет исследование и экологическую оценку внедрения новых технологий добычи и разведки на газовых месторождениях.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии со ссылкой на слова министра Остапа Семерака.

"Во исполнение поручения премьер-министра Украины Владимира Гройсмана о необходимости увеличения добычи украинского газа Минэкологии начало проводить исследования по внедрению новых технологий при проведении разведки возможных газовых месторождений", - сказал он.

Также Семерак отметил, что при росте добычи газа должны соблюдаться нормы экологической безопасности.

"Увеличивая добычу украинского газа, мы должны руководствоваться принципом необходимости соблюдения требований экологической безопасности, учитывая возможные последствия таких действий для окружающей природной среды", - сказал он.

Министр также отметил, что упрощение системы выдачи специальных разрешений на пользование недрами и внедрение эффективной системы контроля позволит уменьшить коррупционные риски и увеличить объем газа собственной добычи.

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Как сообщал УНИАН, 11 мая 2016 года глава крупнейшей газодобывающей компании в Украине "Укргазвыдобування" Олег Прохоренко на заседании Кабинета министров сказал, что на фоне установления рыночной цены на газ госкомпания сможет направить непосредственно на реализацию инвестиционной программы 12,6 миллиарда гривень. По словам Прохоренко, реализовывать инвестпрограмму компания намерена в большей степени за счет интенсификации работы дожимных компрессорных станций и наращивания работ по гидроразрыву пласта.

16 мая "Укргазвыдобування" опубликовало условия закупки работ по интенсификации добычи углеводородов и требования к поставщикам таких услуг, а именно – для применения гидроразрыва пласта в филиалах "Шебелинкагазвыдобування" и "Полтавагазвыдобування".

19 мая Семерак сказал, что считает методы интенсификации добычи природного газа, которые планирует применять "Укргазвыдобування", экологически опасными.