Налоговая Чехии взялась за дочернюю компанию "Газпрома"

Компанию Vemex s.r.o., дочернее предприятие «Газпрома» в Чехии, проверяют налоговые службы, сообщает Slon.ru cо ссылкой на чешское издание Hospodarske Noviny.

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По данным издания, причиной внеплановой налоговой проверки стали сведения о возможной неуплате НДС при сделках купли-продажи газа.

Vemex была основана в 2001 году. Компания занимается поставками природного газа промышленным предприятиям, а также владеет сетью автомобильных газовых наполнительных компрессорных станций.

Также в Чехии работает австрийская компания Wingas, которая также является дочерней структурой российского «Газпрома». С этой же компанией «Газпром» сотрудничает в Германии.