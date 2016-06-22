Бельгийская Tractebel Engineering и "Энергоатом" обменялись опытом по продлению эксплуатации энергоблоков АЭС

Представители бельгийской инжиниринговой компании Tractebel Engineering и специалисты НАЭК «Энергоатом», оператора всех действующих АЭС Украины, обменялись опытом инженерно-технического сопровождения проектов продления эксплуатации энергоблоков АЭС, сообщает пресс-служба «Энергоатома».

Согласно сообщению, семинар по теме «Инженерно-техническое сопровождение продления эксплуатации энергоблоков АЭС сверх проектного срока» с участием бельгийских и украинских экспертов состоялся 16 июня в Киеве в помещении «Энергоатома».

«Семинар был организован в рамках реализации положений протокола о намерениях сотрудничества между НАЭК «Энергоатом» и бельгийской инжиниринговой компанией Tractebel Engineering», - уточняют в пресс-службе.

Также сообщается, что от «Энергоатома» в семинаре участвовали представители дирекции по международному сотрудничеству, исполнительной дирекции по производству, обособленного подразделения «Атомремонтсервис», Запорожской АЭС, Южно-Украинской АЭС и Хмельницкой АЭС.

«Украинские специалисты представили бельгийским коллегам опыт компании в реализации инженерных проектов высокой сложности в рамках реализации Комплексной сводной программы повышения безопасности эксплуатации энергоблоков украинских АЭС и проектов продления сроков эксплуатации энергоблоков атомных электростанций», - отмечают в «Энергоатоме».

В свою очередь, эксперты Tractebel Engineering представили собственный опыт в странах ЕС по инженерно-техническому сопровождению проектов продления эксплуатации энергоблоков АЭС.

«Презентация бельгийской стороны охватывала опыт реализации проектов продления срока эксплуатации энергоблоков АЭС в Бельгии. Украинским атомщикам была предоставлена информация о внедрении системы принудительного сброса давления защитной оболочки энергоблоков АЭС, применении программных кодов и программы управления старением основного оборудования энергоблоков АЭС», - говорится в сообщении.

Пресс-служба напомнила, что 28 октября 2015 года в офисе представительства НАЭК «Энергоатом» в Брюсселе (Королевство Бельгия) состоялось подписание Протокола о намерениях сотрудничества между НАЭК «Энергоатом» и бельгийской инжиниринговой компанией Tractebel Engineering. В частности, стороны договорились провести серию двусторонних технических семинаров с целью обмена опытом современной инженерно-технической поддержки эксплуатации и модернизации энергоблоков АЭС.

Справка УНИАН. Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 55% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

Tractebel Engineering является международной инженерно-консалтинговой компанией с более чем 125-летним опытом в области энергетики, водоснабжения и инфраструктурных проектов. Услуги компании охватывают весь жизненный цикл этих проектов, от технико-экономического обоснования до вывода из эксплуатации. Tractebel Engineering входит в состав группы компаний ENGIE Energy Services - европейского лидера по предоставлению инжиниринговых услуг в области энергетики. Компания имеет офисы в более чем 30 странах мира.