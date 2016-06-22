Стокгольмский арбитраж отклонил иск Литвы к "Газпрому", поданный в 2012 году

Стокгольмский международный арбитражный суд отклонил иск, поданный властями Литвы к российской компании «Газпром» по поводу переплаты за поставленный газ в размере €1,4 млрд.

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Об этом сообщает Delfi со ссылкой на министра энергетики страны Рокаса Масюлиса.

«Стокгольмский арбитраж не усмотрел нарушений в действиях российского концерна», – сказал министр.

Масюлис рассказал, что Вильнюс был разочарован этим решением. По его словам, арбитражные расходы стороны поделили пополам – по €0,5 млн.

"В выводах арбитража говорится, что ни одна из сторон не доказала своих требований и не представила достаточно обоснованных аргументов. Это свидетельствует о том, что дело очень сложное, и ни одна из сторон не смогла защитить свои позиции", - сказал Масюлис.

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Литва обратилась в Стокгольмский арбитраж в октябре 2012 года и потребовала компенсацию за переплату за российский газ, которая образовалась в 2004–2012 годы.

"Арбитраж утверждает, что "Газпром", поставляя газ Литве и управляя акциями Lietuvos dujos, находился в конфликте интересов. Только из-за абстрактных условий договора купли-продажи акций Lietuvos dujos сложно доказать нарушения конкретного договора. Однако и "Газпрому" не удалось обосновать своих аргументов защиты", - говорится в сообщении министерства энергетики страны.

В нем также сообщается, что для вычисления суммы переплаты применялись сложные экономические модели, которые оценивали справедливый уровень цен на газ в Литве и динамику цен на энергию из альтернативных источников. Из-за сложного доказательного процесса и множества данных арбитраж не решился назвать ущерб, нанесенный Литве, резюмируют в министерстве энергетики.