Нефть дорожает в ожидании результатов британского референдума

Цены на нефть выросли на азиатских торгах в четверг, оправившись после данных о менее существенном, чем ожидалось, сокращении запасов в США, в то время как рынок ожидает результатов референдума о членстве Великобритании в ЕС.

К 9.22 фьючерсы на нефть Brent укрепились на 0,62 процента до $50,19 за баррель.

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Фьючерсы на американскую нефть WTI к этому времени выросли на 0,55 процента до $49,40 за баррель, сообщает Рейтер.

Ухудшение кризиса в Венесуэле, стране с самыми большими запасами нефти, может стать новым поводом для беспокойства о поставках, сказал управляющий рисками на нефтяном рынке Тони Нунан из Mitsubishi.

Запасы нефти в США снизились за неделю менее значительно, чем ожидалось, в то время как запасы нефтепродуктов немного выросли, сообщило Управление энергетической информации (EIA) в среду.

По данным EIA, запасы нефти в США снизились за неделю, завершившуюся 17 июня, на 0,92 миллиона баррелей до 530,6 миллиона баррелей, тогда как аналитики ожидали, что запасы нефти снизятся на 1,67 миллиона баррелей.