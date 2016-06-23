Гройсман назвал введение рыночной цены на газ главным антикоррупционным шагом

Введение рыночной цены на газ с 1 мая является главным антикоррупционным шагом правительства, который позволяет устранить вымывание государственных средств, заявил премьер-министр Владимир Гройсман на Форуме по энергоэффективности в Киеве.

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“Все говорят о необходимости борьбы с коррупцией, и я с этим согласен. Какой основной антикоррупционный шаг правительства? Введение рыночной цены на газ”, - сказал он.

По словам премьера, Украина теряла миллиарды долларов на спекуляциях с социальной ценой на газ, когда энергоресурсы, фактически потребляемые промышленными предприятиями, продавались государством по социальной цене.

“Такая ситуация не могла продолжаться”, - отметил Гройсман.

Как сообщал УНИАН, ранее Гройсман заявлял, что потери Украины на спекуляциях с социальными ценами на газ составляют 1 млрд долл. ежегодно, а общие потери на социальных ценах за историю независимости нашей страны составляют 53 млрд долл.

Правительство Украины с 1 мая установило единую цену на газ для населения – 6,88 гривни/кубометр (6 879 гривень за 1 тысячу кубометров), которая будет равна закупочной стоимости импортируемого в страну природного газа.

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Во время принятия решения Кабмина по цене на газ 27 апреля первый вице-премьер-министр Украины Степан Кубив и министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик отметили, что установление такой цены поставит точку в спекуляциях на газовом рынке страны.

Глава правительства Владимир Гройсман подчеркнул, что данное решение является непростым и вызовет широкие дискуссии в обществе, но оно позволит упразднить все существовавшие ранее схемы, позволявшие зарабатывать на разнице в цене на топливо.

Президент Украины Петр Порошенко назвал данное решения Кабмина серьезным антикоррупционным шагом.

По словам министра социальной политики Александра Ревы, количество нуждающихся в субсидии украинских домохозяйств вырастет в 2016 году на 50%, до 9 млн семей, в связи с установлением с 1 мая единой цены на газ для всех категорий потребителей.