Гройсман: газовый контракт Тимошенко - это десятки миллиардов долларов исков

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал подписанный в 2009 году при правительстве Юлии Тимошенко газовый контракт с Россией, фиксирующий цену в 450 долл. за тыс. куб. м, предательством национальных интересов.

Об этом он сообщил журналистам во время проведения Форума по энергоэффективности в Киеве.

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“В экспертной среде есть четкое мнение, что подписание контракта по 450 долл. за тысячу кубических метров было на невыгодных для Украины условиях. Мое отношение к этому крайне негативное. Я считаю, что это предательство национальных интересов”, - сказал он.

По словам Гройсмана, результатом подписания контракта стала потеря Украиной больших финансовых ресурсов.

“Я считаю, что этот контракт - это десятки миллиардов долларов исков, которые сейчас имеет Украина от России, это уплата слишком больших ресурсов за этот газ. Это проблема, которую мы с вами еще должны пережить каким-то образом”, - отметил премьер.

Как сообщал УНИАН, Арбитражный институт торговой палаты Стокгольма проведет устные слушания по искам госхолдинга «Нафтогаз Украины» и российского монополиста «Газпрома» об условиях контракта о транзите природного газа через территорию Украины (в 2009-2019 годах) и пересмотре цены на российское топливо в конце ноября – начале декабря 2016 года, а вынесение решения арбитрами планируется до конца января 2017 года.

В октябре 2014 года «Нафтогаз Украины» обратился в Стокгольмский арбитраж для пересмотра контракта на транзит газа с российским «Газпромом», а также для компенсации средств за недостаточные объемы его прокачки через Украину.

В июне 2014 года компания «Нафтогаз Украины» также подала иск к российскому газовому монополисту «Газпрому» в Арбитражный институт при торговой палате Стокгольма. Кроме пересмотра цены на российское топливо, которая резко возросла со второго квартала 2014 года более чем на треть - до 485 долл. за тыс. кубометров, в исковом заявлении «Нафтогаза» содержится требование к «Газпрому» вернуть 6 млрд долл., которые украинская компания переплатила с 2010 года.

Украина хочет пересмотреть в целом условия газового контракта с «Газпромом» от 2009 года.