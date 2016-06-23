"Нафтогаз" планирует до холодов накопить не менее 14 миллиардов кубов газа

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" до начала предстоящего отопительного сезона планирует накопить в подземных хранилищах не менее 14 миллиардов кубометров газа.

Об этом сказал журналистам глава компании Андрей Коболев в Киеве.

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"Нам нужно создать запас газа – мы должны нарастить запас "подземки" до как минимум 14 миллиардов кубометров… Нужно добавить порядка 4 миллиардов кубометров", - сказал он.

Глава "Нафтогаза" напомнил, что компания при импорте газа будет исходить из наиболее привлекательных ценовых предложений, а закупки "голубого топлива" будут осуществляться только при условии конкурентного предложения по цене.

Как сообщал УНИАН, с окончания отопительного сезона в начале апреля Украина закачала в подземные хранилища более 1 миллиарда кубометров газа. По состоянию на 21 июня в хранилищах накоплено 9,5 миллиарда кубометров газа.

Ранее сообщалось, что Украина к предстоящему отопительному сезону планирует закачать в подземные хранилища около 8,2 миллиарда кубометров газа.