Общая задолженность за электроэнергию составила почти 30 миллиардов - депутат

Общая задолженность генерирующих, поставляющих, потребляющих компаний и других игроков на рынке электроэнергии достигла почти 30 миллиардов гривень, из которых 14 миллиардов гривень – это долги перед Национальной атомной генерирующей компанией "Энергоатом".

Об этом сказал первый заместитель главы парламентского комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности народный депутат Александр Домбровский.

"На сегодня мы имеем общую задолженность на энергорынке почти 30 миллиардов гривень. Это те предприятия, которые генерировали, поставляли, транспортировали и потребляли электроэнергию", - сказал Домбровский.

Также он отметил высокий уровень долгов перед "Энергоатомом".

"Эти долги сегодня душат всех. Но в первую очередь эти долги душат "Энергоатом", потому что среди 30 миллиардов гривень долгов 14 миллиардов гривень – это долг перед "Энергоатомом". Государство должно поддержать эту компанию", - сказал Домбровский.

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Как сообщал УНИАН, по состоянию на 1 мая 2016 года, по данным Министерства энергетики и угольной промышленности, задолженность потребителей перед облэнерго и другими поставщиками электроэнергии составила 23,2 миллиарда гривень, региональных поставщиков перед "Энергорынком" – 26,2 миллиарда гривень, а "Энергорынка" перед генерирующими компаниями – 28,9 миллиарда гривень.

В марте текущего года исполнительная служба арестовала счета и имущество "Энергоатома" на общую сумму 200 миллиардов гривень, фактически заблокировав финансово-хозяйственную деятельность крупнейшей в Украине энергогенерирующей компании. Данная ситуация возникла из-за намерения ЗАО "Совместное предприятие "Укрэлектроватт" взыскать с "Энергоатома" 127,3 миллиона гривень сомнительной задолженности.

25 мая глава Государственной инспекции по ядерному регулированию Украины Сергей Божко назвал диверсией ситуацию с блокированием счетов "Энергоатома" из-за попыток компании "Укрэлектроватт" взыскать с госкомпании 127 миллиона гривень. Он подчеркнул, что согласно законодательству "Энергоатом" должен обеспечивать поддержку и повышение безопасности работы АЭС, но если блокировка счетов компании негативно повлияет на этот процесс, то регулятор может принять решение об остановке энергоблоков.

Справка УНИАН. Госпредприятие "НАЭК "Энергоатом" – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 55% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На "Энергоатом" возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.