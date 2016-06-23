"Газпром" обещает Украине газ по "хорошей" цене

Российская сторона предложила Украине "хорошую" цену на газ в третьем квартале, сообщает РБК со ссылкой на заявление зампреда правления "Газпрома" Александра Медведева.

Ранее "Нафтогаз" отказался от закупки российского газа по предложенной неконкурентноспособной цене.

"Все, что нужно сделать Украине, это совершить определенные действия", - сказал Медведев, не уточнив, обратился ли "Нафтогаз Украины" к "Газпрому" с вопросом о закупке газа.

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Украина отказалась от закупок российского газа в пользу европейского в ноябре 2015 года, ввиду того, что покупка газа в Европе обходится дешевле российского "голубого топлива". Тем не менее в июне "Нафтогаз Украины" направил письмо "Газпрому" с предложением возобновить поставки.

Глава российского Минэнерго Александр Новак предложил "Нафтогазу" закупать газ у России в третьем квартале по цене 177 долларов за 1 тысячу кубометров и называл эту цену "комфортной" и "соответствующей рыночным условиям".

Отмечается, что Украина отказалась покупать газ у Москвы по озвученной в "Газпроме" цене.

"Как отмечал в своем Facebook директор по развитию бизнеса "Нафтогаза" Юрий Витренко, стоимость европейского газа на июль составляла ниже 173 долларов", - подчеркивает издание.

"Поэтому мы в таких условиях газ у "Газпрома" покупать вообще не будем. Весь необходимый газ купим на европейском рынке. Благо с этим у нас проблем теперь никаких нет", - сообщил топ-менеджер "Нафтогаза".