"Энергоатом" хочет к середине 2017 года оценить влияние повышения безопасности блоков АЭС на окружающую среду

Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" в июне текущего года начинает выполнение второй экологической оценки Комплексной (сводной) программы по повышению безопасности (КППБ) энергоблоков атомных электростанций Украины, которую намерена завершить к середине 2017 года.

Об этом на встрече с журналистами сообщил руководитель группы управления проектом по реализации КППБ Геннадий Сазонов.

"Мы начинаем процедуру экологической оценки… Мы рассчитываем этот процесс завершить к середине 2017 года", - сказал Сазонов, уточнив, что оценка проводится один раз в пять лет.

По его словам, целью экологической оценки является переоценка влияний на окружающую среду вследствие реализации КППБ. Руководитель группы также сообщил, что объемы данной экологической оценки будут соответствовать первой оценке, отчет по которой был подготовлен в начале 2012 года.

Как рассказал Сазонов, проведение очередной экологической оценки является одним из обязательств Украины перед Европейским банком реконструкции и развития, которое было взято при подписании кредитных соглашений на финансирование КППБ.

Он напомнил, что ЕБРР и Евратом выделили Украине по 300 миллионов евро на КППБ, при этом порядка 800 миллионов евро должен профинансировать "Энергоатом", поскольку общая смета программы составляет около 1,4 миллиарда евро.

Читайте также"Энергоатом" рассказал о сотрудничестве с ЕБРР и Euratom по повышению безопасности украинских АЭС

По его словам, выполнение программы повышения безопасности энергоблоков украинских АЭС началось в Украине еще в 2010 году, при этом она была дополнена новыми мерами, которые необходимо было реализовать после случившейся в 2011 году аварии на АЭС "Фукусима" в Японии.

Вместе с тем Сазонов уточнил, что по состоянию на 31 марта "Энергоатом" выполнил почти половину мероприятий по КППБ – 597 из 1275 запланированных. В текущем году ожидается выполнение около 100 мероприятий по данной программе, а завершить ее госкомпания должна к 2020 году.

В настоящее время процесс консультаций с общественностью относительно экологической оценки начался на площадках Хмельницкой АЭС в городе Нетешин и в городе Вараш (ранее Кузнецовск), где расположена Ривненская АЭС.

Справка УНИАН. Госпредприятие "НАЭК "Энергоатом" – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 55% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На НАЭК "Энергоатом" возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.