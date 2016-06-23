"Газпром" предложил Польше контракт на транзит газа на 25-30 лет

"Газпром" предложил Польше на 25-30 лет подписать новый контракт на транзит газа, однако ответа не получил, сообщает Прайм со ссылкой на заявление зампреда правления компании Александра Медведева.

Читайте такжеПольша не планирует продлевать контракт с "Газпромом" на поставку газа

"Чтобы укрепить этот проект ("Северный поток-2" - ред.), мы, не дожидаясь срока истечения предыдущего контракта, предложили польским коллегам подписать новый контракт на 25-30 лет уже сейчас, к сожалению, ответа на вопрос не получили", - сказал Медведев, добавив, что польское антимонопольное ведомство не спешит с принятием решения.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. "Газпрому" будет принадлежать 50% в проекте, европейским компаниям OMV, BASF, Engie, Shell, Uniper (выделена из E.On) - по 10%. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком".

Ранее член правления Wintershall ("дочка" BASF) Тис Тиссен сообщил, что Польша запросила поставки газа по "Северному потоку-2" в объеме 11 миллиардов кубометров газа ежегодно.