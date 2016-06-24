Нефть упала сразу на 6% на итогах референдума в Великобритании

Мировые цены на нефть теряют более 6% на итогах референдума в Великобритании по членству в ЕС, сообщает Прайм со ссылкой на данные торгов.

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"По состоянию на 6:48 стоимость августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent рухнула на 6,52% - до 47,58 доллара за баррель, цена августовских фьючерсов на нефть марки WTI - на 6,69%, до 46,75 доллара за баррель", - говорится в сообщении.

В четверг в Великобритании прошел референдум по членству страны в ЕС. Перед британцами в этот день стояла задача определить вектор развития своей страны на десятки лет вперед, ответив на вопрос: "Должно ли Соединенное Королевство остаться членом Европейского союза или выйти из Европейского союза?"

Как сообщал УНИАН, несмотря на то, что окончательный подсчет еще не завершен, по имеющимся данным за выход Британии из ЕС уже высказались более 16,7 миллиона человек. Этого достаточно для подведения итогов референдума.