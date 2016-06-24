Южно-Украинская АЭС отключила от сети первый энергоблок

Южно-Украинская АЭС отключила от сети энергоблок №1 для проведения планового среднего ремонта.

Об этом сообщает пресс-служба национальной атомной генерирующей компании "Энергоатом".

"24 июня 2016 года энергоблок №1 Южно-Украинской АЭС отключен от энергосети и выведен в плановый средний ремонт", - говорится в сообщении компании.

По информации пресс-службы, данный ремонт будет продолжаться до 14 августа 2016 года.

"Продолжительность ремонта - до 14.08.2016 года", - отмечается в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, а марте-июне Южно-Украинская АЭС отключала от сети третий энергоблок для проведения ежегодного планово-предупредительного ремонта.

Справка УНИАН. Южно-Украинская АЭС расположена на берегах Южного Буга в городе Южноукраинск Николаевской обл. и является обособленным подразделением "Энергоатома". Входит в состав Южно-Украинского энергетического комплекса.

В состав энергокомплекса входят: Южно-Украинская АЭС (3 атомных энергоблока ВВЭР-1000 суммарной мощностью 3000 МВт), Александровская ГЭС на реке Южный Буг (2 гидроагрегата, суммарная мощность 11,5 МВт) и Ташлыкская ГАЭС (в эксплуатацию введена первая очередь: 2 гидроагрегата общей электрической мощностью в генераторном режиме 320 МВт, в стадии строительства вторая очередь - гидроагрегат №3).