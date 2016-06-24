Гройсман дал министрам неделю, чтобы разобраться с угольной формулой "Роттердам плюс"

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил Минэнергоугля и другим профильным министерствам рассмотреть целесообразность использования формулы "Роттердам плюс" при закупке угля и представить свои выводы в течение недели.

Об этом Гройсман сказал, открывая заседание правительства.

"Я хочу, чтобы вице-премьер-министры Степан Кубив, Владимир Кистион, министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик и Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, разобрались, как формируется цена и почему была определена формула "Роттердам плюс доставка". В течение недели вы должны внести свои предложения, которые рассмотрит и президент, и правительство", - сказал Гройсман.

Он сообщил, что обсуждал вопрос с президентом Порошенко. "В формуле угля "Роттердам плюс доставка" есть много неизвестных. Я считаю, что позиция правительства должна быть очень четкой, с тем, чтобы разобраться в этой формуле. Эта формула должна быть прозрачна и соответствовать реальной цене угля в Украине и реальной цене на электроэнергию", - подчеркнул глава правительства.

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Как сообщал УНИАН, в апреле текущего года НКРЭКУ утвердила рыночную методику расчета оптовой цены электроэнергии, которая базируется на европейском индексе цен на уголь.

По информации главы НКРЭКУ Дмитрия Вовка, которую он озвучил на заседании парламентского комитета по вопросам ТЭК 14 июня, граничная цена на уголь будет формироваться на основе цены (индекс API 2), которая формируется в результате торгов на бирже в Роттердаме (Нидерланды), вместе со стоимостью транспортировки этого угля на внутренний рынок (так называемая формула "Роттердам плюс транспорт"). По мнению НКРЭКУ, такая методика расчета устранит ручное регулирование цены, обеспечит независимость от поставок из зоны АТО и избавит Украину от проблем с накоплением достаточного количества угля для прохождения отопительного сезона.

Также 14 июня экс-директор объединения "Макеевуголь" Станислав Толчин высказал мнение, согласно которому цена закупаемого Украиной угля не должна привязываться к базису "Роттердам" и затратам на транспортировку.

21 июня премьер-министр Украины Владимир Гройсман сказал, что намерен более детально разобраться с использованием формулы "Роттердам плюс" при закупке угля.