Экспорт иранской нефти после снятия санкций вырос втрое

Иран увеличил объемы экспорта нефти в три раза, по сравнению с санкционным периодом, подписав несколько краткосрочных контрактов с европейскими нефтяными компаниями Cepsa, Respol и BP, сообщает Прайм со ссылкой на агентство Mehr.

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"Национальная иранская нефтяная компания (NIOC) и испанская Repsol подписали соглашение на поставку одного миллиона баррелей нефти ежемесячно, что делает Repsol вторым испанским покупателем нефти из Ирана после Cepsa. Новый контракт, после подписания соглашения с Cepsa ранее, удвоил объем экспорта иранской нефти в Испанию", - говорится в сообщении.

Кроме того, NIOC также договорилась с британской BP об экспорте 1 миллиона баррелей нефти в месяц.

"Учитывая подписание трех контрактов на продажу нефти с испанскими Cepsa и Repsol, а также с BP, объем экспорта иранской нефти вырос втрое по сравнению с показателем в период санкций", - отмечает издание.

В январе этого года Иран избавился от большинства наложенных на страну международных санкций и активно пытается вернуть свою долю на рынке нефти.