Насалик уверяет, что энергетического блек-аута в Украине не будет

Глава Минэнергоугля Игорь Насалик отрицает возможность блэк-аута в электросети Украины из-за резкого роста потребления электроэнергии в жару и отключения на ремонт блоков АЭС.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Ни блэк-аута, ни "все пропало" не состоится", - написал он.

Также Насалик сообщает, что на сегодняшний день, у Украины не минус 2000 мегаватт (как прогнозировали еще в начале летнего периода), а плюс 2200, газомазутные блоки не запускали.

Также сообщается, что объем производства электроэнергии за 20-23 июня вырос на 11,4% - до 405,1 млн кВт-ч. Причиной невысокого роста выработки электроэнергии был ремонт на энергоблоках АЭС и низкие запасы антрацитового угля на ТЭС.

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Как сообщал УНИАН, в связи с опережающим ростом объемов потребления над объемами производства "Укрэнерго" призвало потребителей к более бережному использованию электроэнергии.

В компании призвали промышленные предприятия и населения в сознательного и рационального потребления электроэнергии в жаркую погоду.

"Старайтесь меньше использовать кондиционеры в дневное время, включайте мощные бытовые электроприборы (стиральные машины, утюги, бойлеры и тому подобное) в непиковые периоды", - говорится в сообщении компании.