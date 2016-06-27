Нефть ОПЕК подешевела более чем на доллар

Цена нефтяной корзины ОПЕК в пятницу, 24 июня, опустилась на 1,28 доллара, или на 2,7%, до 44,88 доллара за баррель, тогда как в предыдущий торговый день она составляла 46,16 доллара за баррель, сообщает Росбалт со ссылкой на сайт картеля.

"Сегодня утром мировые цены на "черное золото" понижались в ходе электронных торгов на Лондонской и Нью-Йоркской биржах. Так, фьючерсы на нефть эталонной марки Brent с поставкой в августе на Лондонской бирже ICE Futures просели на 0,27% до 48,28 доллара за баррель", - говорится в сообщении.

Отмечается, что августовские фьючерсы на легкую нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) опустились на 0,57% до 47,37 доллара за баррель.

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"Нефть продолжала дешеветь из-за сохраняющейся нестабильности на рынках после неожиданных результатов референдума в Великобритании о членстве в ЕС", - подчеркивает издание.

Термин "корзина" ОПЕК (OPEC Reference Basket of crudes) был официально введен 1 января 1987 года. Нефтяная корзина - это условная смесь, составленная из марок нефти, которые поставляют на мировой рынок 13 стран картеля. Историческим максимумом для корзины картеля является ценовая отметка 140,73 доллара за баррель, зафиксированная 3 июля 2008 год.

Нефтяная корзина ОПЕК является одним из ключевых ценовых индикаторов мирового рынка нефти.