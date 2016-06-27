Нефть продолжает дешеветь на данных из Британии

Цены на нефть снижаются в понедельник, так как рынки продолжают свыкаться с шокирующим решением Великобритании выйти из состава Евросоюза, хотя некоторые аналитики считают, что влияние Brexit на глобальный спрос на топливо будет ограниченным, сообщает Reuters.

"К 14:44 фьючерсы на нефть Brent снизились на 0,7% до 48,06 доллара за баррель. Фьючерсы на американскую нефть WTI к этому времени просели на 0,8% до 47,23 доллара за баррель", - говорится в сообщении.

Отмечается, что нефтяные котировки упали на 5% в пятницу на фоне снижения глобальных финансовых рынков после того, как 52% британцев неожиданно проголосовали за выход страны из ЕС.

Цены на нефть слабо выросли в понедельник утром, так как аналитики сказали, что Brexit практически не скажется на котировках, однако затем вновь упали.

"Если предположить, что ВВП Великобритании упадет на 2% в ответ на решение выйти (из состава ЕС), что находится на верхней границе прогнозов наших экономистов, тогда спрос на нефть в стране, вероятно, сократится на 1%, или 16 тысяч баррелей в сутки, что снизит мировой спрос на 0,016%", - сообщил Goldman Sachs.

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Глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль также преуменьшил воздействие Brexit на глобальный спрос на нефть.

"Поскольку значительная доля спроса на нефть приходится на развивающиеся рынки, в частности, Азию, я не вижу сильного влияния (Brexit) на спрос на нефть", - сказал он Рейтер.

Еще одно опасение трейдеров в понедельник связано с ростом перенасыщения рынка нефтепродуктов.

"В краткосрочной перспективе мы больше всего продолжаем беспокоиться о перенасыщении рынка нефтепродуктов, спросе в Китае, макроэкономическом прогнозе и вероятном росте производства", - говорится в клиентской записке аналитиков Morgan Stanley.

Согласно Morgan Stanley, нельзя игнорировать более широкие последствия Brexit.

"Европа - крупный торговый партнер США и Китая, что может привести к глобальным последствиям, а укрепление доллара в целом отрицательно сказывается на спросе", - сообщил Morgan Stanley.

"В случае тяжелых последствий, наши экономисты ожидают замедления роста глобального ВВП до 2,7 процента в 2017 году - практически мировой рецессии".