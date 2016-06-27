Украинская компания отсудила у оккупантов нефтебазу в Крыму

Об этом свидетельствует соответствующеерешение на сайте Арбитражного суда Севастополя, передает Крым.Реалии.

"Признать за ООО "Стемв-Груп" (Украина, Черновцы) право собственности на объекты недвижимого имущества, расположенные по адресу: г. Севастополь, ул. Нефтяная, 2", – сказано в решении суда.

В документе указывается, что ООО "Стемв груп" в соответствии украинским законодательством приобрела нефтебазу в Севастополе в 2013 году. Ответчиком на суде выступал департамент по имущественным и земельным отношениям российского правительства Севастополя.

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Решение суда вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия, в случае отсутствия апелляционной жалобы.

Ранее УНИАН сообщал, что сумма исков, которые Украина и Россия подали в международные суды, уже достигла почти $100 млрд. На сегодняшний день Украина требует от России выплаты более $63,5 млрд (основная часть этих средств - компенсация за аннексию Крыма - $37 млрд), в свою очередь, РФ хочет взыскать с Украины $35 млрд.