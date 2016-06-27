Киев и Брюссель подписали Соглашение об ассоциированном участии Украины в деятельности Евратома

Соглашение было подписано в понедельник в Брюсселе министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным и европейским комиссаром по вопросам исследований, науки и инноваций Карлосом Моедашем (Karlos Moedas) в присутствии президента Украины Петра Порошенко, передает собственный корреспондент УНИАН /

Целью заключения Соглашения является приобретение Украиной статуса ассоциированного члена в Программе научных исследований и обучения «Евратом (2014-2018)» и обеспечения нормативного правового основания для участия Украины в указанной Программе.

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Это открывает пути для участия украинских научных учреждений в перспективных проектах сферы ядерной энергетики, что будет способствовать имплементации государством стандартов ядерной безопасности Европейского Союза.

Имплементация Соглашения будет способствовать интеграции Украины в европейское научное сообщество и усилению международного научно-технического сотрудничества в области ядерной энергетики.