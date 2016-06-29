Мировые цены на нефть пошли вверх

Мировые цены на нефть в среду растут на фоне сообщения Американского института нефти (API) о сокращении запасов "черного золота" в стране, и в ожидании статистики Минэнерго США, свидетельствуют данные торгов.

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По состоянию на утро стоимость сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднималась на 0,47% - до 49,49 доллара за баррель, цена августовских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,71%, до 48,19 доллара за баррель, сообщает Прайм.

По данным API, запасы нефти в США на предыдущей неделе сократились больше, чем прогнозировали эксперты - почти на 4 миллиона баррелей. Аналитики ожидали сокращения только на 2,4 миллиона баррелей.

Позднее в среду данные о запасах нефти в США сообщит Минэнерго страны. По прогнозам аналитиков, за неделю, завершившуюся 24 июня, показатель снизился на 2,365 миллиона баррелей, или на 0,45% - до 528,235 миллиона баррелей.

Положительная динамика вернулась на нефтяной рынок еще во вторник, поскольку шок от решения Великобритании выйти из состава ЕС (Brexit) начал постепенно проходить и инвесторы вновь обратили внимание на рисковые активы. "Рисковые настроения (на рынках - ред.) должны способствовать дальнейшему росту цен на сырьевые товары", - приводит агентство Рейтер мнение аналитиков банка ANZ.

Кроме того, поддержку нефтяным ценам оказывают ожидания, что возможная забастовка рабочих нефтяной отрасли в Норвегии, начало которой ожидается в субботу, приведет к сокращению производства сырья в стране.