Счета "Энергоатома" разблокированы – министр энергетики

Счета Национальной атомной генерирующей компании «Энергоатом», которые были заблокированы в связи с требованием компании «Укрэлектроват» выплаты сомнительного долга, разблокированы.

Об этом сообщил министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик в своем комментарии на странице в сети Facebook.

«И наконец-то удалось разблокировать счета НАЭК «Энергоатом» (благодаря премьер-министру), что дает возможность стабилизировать работу», - отметил Насалик.

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Также в своем комментарии министр написал, что во время поездки в США (14-17 июня) совместно с премьер-министром Владимиром Гройсманом, министерство подписало контракт на 260 млн долл. для финансирования строительства сухого хранилища отработанного ядерного топлива.

Как сообщал УНИАН, в марте текущего года исполнительная служба арестовала счета и имущество «Энергоатома» на общую сумму 200 млрд грн, фактически заблокировав финансово-хозяйственную деятельность крупнейшей в Украине энергогенерирующей компании. Данная ситуация возникла из-за намерения ЗАО «Совместное предприятие «Укрэлектроват» взыскать с «Энергоатома» 127,3 млн грн сомнительной задолженности.

Накануне, в начале марта, президент Украины Петр Порошенко ветировал Закон Украины №3097 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения расчетов в топливно-энергетическом комплексе относительно государственного предприятия «Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом». Это стало спусковым крючком для недобросовестных кредиторов, которые не без помощи судебной и правоохранительной систем заблокировали деятельность компании.

25 мая глава Государственной инспекции по ядерному регулированию Украины Сергей Божко назвал диверсией ситуацию с блокированием счетов «Энергоатома» из-за попыток компании «Укрэлектроват» взыскать с госкомпании 127 млн грн. Он подчеркнул, что согласно законодательству «Энергоатом» должен обеспечивать поддержку и повышение безопасности работы АЭС, но если блокировка счетов компании негативно повлияет на этот процесс, то регулятор может принять решение об остановке энергоблоков.

31 мая более 1 тыс. атомщиков провели пикет Администрации президента и Кабинета министров Украины с требованиями разрешить проблему блокировки счетов «Энергоатома», не допустить неправомерную корпоратизацию компании, а также отстранение профессиональных кадров в атомной отрасли. Предупреждающий пикет проходил в Киеве 26 апреля.

Ранее замглавы Атомпрофсоюза, глава профкома «Энергоатома» Алексей Лыч сообщал, что Министерство энергетики и угольной промышленности Украины закулисно подготовило и направило на согласование проект распоряжения правительства о корпоратизации «Энергоатома», в котором не учитываются особенности работы атомного комплекса, а его выполнение может лишить государство контроля над компанией.

Справка УНИАН. Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 55% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.