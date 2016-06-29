Westinghouse готова строить завод для изготовления ядерного топлива в Украине – Насалик

Американско-японская компания Westinghouse, ядерное топливо которой является альтернативой вместо топлива российского «Росатома» для Национальной атомной энергогенерирующей компании «Энергоатом», готова начать работы по строительству завода для изготовления ядерного топлива (ТВЭЛов) в Украине.

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Об этом сообщил министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик в своем комментарии в сети Facebook.

«Что касается ТВЭЛов, то Westinghouse не только расширяет свою работу, но и готов начать работу по строительству завода по их изготовлению», - сообщил министр.

Также министр отметил, что во время его совместной поездки с премьер-министром Владимиром Гройсманом в США (14-17 июня) был представлен проект энергомоста «Хмельницкая АЭС – ЕС», а также строительства третьего и четвертого энергоблока Хмельницкой АЭС.

«Был презентован проект энергомоста («Хмельницкая АЭС – ЕС» - УНИАН) с достройкой 3-го и 4-го блоков (Хмельницкой АЭС – УНИАН)», - добавил министр.

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Как сообщал УНИАН, в рамках диверсификации источников поставок ядерного топлива для атомных станций Украина планирует в 2016 году приобрести у Westinghouse более трети топлива для АЭС, тогда как в 2015 году почти все топливо поставлялось из России. В марте 2015 года Южно-Украинская АЭС успешно выполнила загрузку модернизированного топлива ТВС-WR производства Westinghouse на третьем энергоблоке. В апреле прошлого года ЮУАЭС подключила данный блок к энергосети страны.

Ранее глава Westinghouse Дэнни Родерик заявлял, что его компания готова внедрить свое топливо на всех атомных электростанциях Украины. В свою очередь, в Минэнергоугля отмечали, что Украина планирует в 2016 году использовать топливо американско-японской компании Westinghouse на трех блоках отечественных атомных станций из 15. Кроме того, в феврале 2016 года «Энергоатом» поставил на Запорожскую атомную электростанцию первую партию ядерного топлива американской компании Westinghouse.

28 апреля Westinghouse Electric Company заявила о расширении производственных мощностей для производства ядерного топлива в городе Вестерос (Швеция) в ответ на растущий спрос на такое топливо для ректоров ВВЭР-1000, которые эксплуатируются в Украине и других странах Европы.

5 мая пресс-служба «Энергоатома» сообщила о том, что топливо Westinghouse, которое в течение года эксплуатировалось на третьем энергоблоке Южно-Украинской АЭС, было проверено и не получило замечаний.

7 июня глава «Энергоатома» Юрий Недашковский сказал, что его компания планирует до конца текущего года подготовить уточненное технико-экономическое обоснование по достройке третьего и четвертого блоков Хмельницкой АЭС.