"Газпром" урезал расходы на газопровод "Сила Сибири"

Госкомпания "Газпром" понизила объем инвестиций в строительство газопровода "Сила Сибири" в 2016 году почти на 10% - до 2,6 - 2,8 миллиарда долларов, сообщают РИА Новости со ссылкой на зампред правления госкомпании Андрея Круглова.

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"Что касается "Силы Сибири", в прошлом году я говорил, что финансирование на 2016 год составит порядка 200 миллиардов рублей (3,1 миллиарда долларов), в 2017 - порядка 250 миллиардов рублей (3,8 миллиарда долларов). Сейчас мы видим, что в 2016 году финансирование "Силы Сибири" будет где-то на 10% ниже, чем мы планировали. То есть оно составит порядка 170-180 миллиардов рублей (2,6 - 2,8 миллиарда долларов)", - сообщил он.

По его словам, в 2017 году инвестиции в проект достигнут около 3,8 миллиарда долларов, "а может и больше".

Как сообщал УНИАН, ранее компания друга Путина получила подряд на "Силу Сибири" без конкурса. Также в "Газпроме" ранее сообщали о сокращении планов по строительству "Силы Сибири".