Запасы дефицитного угля на украинских ТЭС сократились до минимума с июня прошлого года

Запасы дефицитной антрацитовой марки угля на складах украинских теплоэлектростанций с 21 по 29 июня сократились на 17,5% – до 334,6 тыс. тонн с 405,4 тыс. тонн, говорится в сообщении госкомпании «Укрэнерго».

Существующие запасы антрацита являются минимальными с начала июня 2015 года, когда на складах ТЭС находилось свыше 300 тыс. тонн дефицитного топлива.

Согласно сообщению, запасы угля всех марок на складах ТЭС за указанный период уменьшились на 13,1% - до 1,289 млн тонн с 1,484 млн тонн.

По информации компании, запасы угля на складах ТЭС начали активно сокращаться с середины мая. Тогда ТЭС располагали объемом угля на уровне более 2 млн тонн, из которых около 870 тыс. тонн приходилось на антрацит.

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Как сообщал УНИАН, после инициированной Россией войны на Донбассе, Украина потеряла в этом регионе большое количество шахт, добывающих антрацит. Данную марку угля на захваченной боевиками территории в настоящее время добывают лишь шахты компании ДТЭК Рината Ахметова. Однако поставки угля из зоны АТО часто прерываются.

По словам главы Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Дмитрия Вовка, поставки угля антрацитовой группы с 1 июня этого года из зоны АТО отсутствуют.

Ранее с возникновением дефицита Украина временно закупала топливо в Южно-Африканской Республике. При этом весной текущего года Министерство энергетики и угольной промышленности заявило, что к предстоящему отопительному сезону уголь из ЮАР импортироваться не будет.

Для решения проблемы обеспечения ТЭС углем НКРЭКУ ввела в Украине биржевое формирование цен на уголь отечественного производства. По предложенной комиссией формуле, цена угля будет рассчитываться из стоимости угля на бирже с учетом доставки в Украину.

Между тем, ряд экспертов резко раскритиковали предложенное НКРЭКУ формирование цены на уголь украинской добычи, поскольку, по их мнению, таким образом цены на уголь завышаются, что дает возможность получать больше доходов энергокомпании ДТЭК, которая контролирует ряд украинских ТЭС и предприятий угледобычи. При этом они отмечают, что из-за этого может встать вопрос дополнительного повышения цен на электроэнергию для промышленности и населения.