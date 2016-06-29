В "ДТЭК Днепроэнерго" хотят повысить тарифы на электроэнергию ради импорта дефицитного угля

Энергогенерирующая компания "ДТЭК Днепроэнерго", входящая в энергохолдинг ДТЭК Рината Ахметова, несмотря на принятие Национальной комиссией, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, скандальной методики расчета цены на отечественный уголь по формуле "Роттердам плюс транспорт", считает необходимым повысить тариф на отпуск электроэнергии для компании, чтобы иметь возможность импортировать для ТЭС дефицитный антрацит.

Об этом в ходе круглого стола сообщил коммерческий директор компании Дмитрий Маляр, отмечая, что нынешний тариф не позволяет компании импортировать дефицитный уголь из Южно-Африканской Республики или Австралии.

"Мы сделали запросы поставщикам импортного угля из ЮАР и Австралии. Получили четыре предложения, увидели цены на уровне от 1700 гривни/тонна… Если это (импорт угля – УНИАН) будет нужно, если тариф будет покрывать, – а он пока не покрывает эту цену, – то, конечно, мы будем. Мы должны обеспечить страну электроэнергией", - сказал Маляр.

Он сообщил, что в апреле тариф на отпуск электроэнергии теплоэлектростанциями компании составил 117,8 коп. /кВт, в мае (была введена методика "Роттердам плюс доставка") – 107,9. При этом, по словам Маляра, тариф в июне составит 99,1 коп./кВт, а в июле будет на уровне 99 коп./кВт.

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Вместе с тем он отметил, что нынешний дефицит угля газовой и антрацитовой групп связан с низкой ценой продажи угля, а также проблемами поставок из зоны АТО.

"По марке "Г" - это низкая регуляторная цена, которая делает убыточным бизнес добычи угля как в госсекторе, так и в частном. По марке "А" накладываются проблемы поставки угля с Донбасса в связи с нестабильным ж/д сообщением", - сказал коммерческий директор компании.

По его словам, в настоящее время для стабильного прохождения предстоящего отопительного сезона к нынешним запасам топлива на складах ТЭС необходимо накопить 500 тысяч тонн угля марки "Г" и 700 тысяч тонн угля марки "А".

Как сообщал УНИАН, запасы дефицитной антрацитовой марки угля на складах украинских теплоэлектростанций с 21 по 29 июня сократились на 17,5% – до 334,6 тысячи тонн с 405,4 тысячи тонн. Существующие запасы антрацита являются минимальными с начала июня 2015 года, когда на складах ТЭС находилось свыше 300 тысячи тонн дефицитного топлива.

После инициированной Россией войны на Донбассе, Украина потеряла в этом регионе большое количество шахт, добывающих антрацит. Данную марку угля на захваченной боевиками территории в настоящее время добывают лишь шахты компании ДТЭК Рината Ахметова. Однако поставки угля из зоны АТО часто прерываются.

По словам главы Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Дмитрия Вовка, поставки угля антрацитовой группы с 1 июня этого года из зоны АТО отсутствуют.

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Ранее с возникновением дефицита Украина временно закупала топливо в Южно-Африканской Республике. При этом весной текущего года Министерство энергетики и угольной промышленности заявило, что к предстоящему отопительному сезону уголь из ЮАР импортироваться не будет.

Для решения проблемы обеспечения ТЭС углем НКРЭКУ ввела в Украине биржевое формирование цен на уголь отечественного производства. По предложенной комиссией формуле, цена угля будет рассчитываться из стоимости угля на бирже в Роттердаме с учетом доставки в Украину.

Между тем, ряд экспертов резко раскритиковали предложенное НКРЭКУ формирование цены на уголь украинской добычи, поскольку, по их мнению, таким образом цены на уголь завышаются, что дает возможность получать больше доходов энергокомпании ДТЭК, которая контролирует ряд украинских ТЭС и предприятий угледобычи. При этом они отмечают, что из-за этого может встать вопрос дополнительного повышения цен на электроэнергию для промышленности и населения.

24 июня премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил Минэнергоугля и другим профильным министерствам рассмотреть целесообразность использования формулы "Роттердам плюс транспорт" при закупке угля и представить свои выводы в течение недели.