Запорожская АЭС подключила к сети блок №3 после ремонта

Запорожская атомная электростанция подключила к энергосети страны блок №3 после завершения планового капитального ремонта, сообщает пресс-служба госкомпании "Энергоатом".

"29 июня 2016 года в 15:15 энергоблок №3 Запорожской АЭС подключен к энергосистеме после окончания планового капитального ремонта. Ведется набор мощности", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, в данный момент на Запорожской АЭС в работе находятся 3 энергоблока. Суммарная мощность генераторов составляет 2 050 МВт.

Продолжаются плановые ремонты энергоблоков №1, №2 и №5. Идут 194-е сутки капитального ремонта энергоблока №1, 136-е сутки среднего ремонта энергоблока №2 и 36-е сутки среднего ремонта энергоблока №5.

Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков нет.

Как сообщал УНИАН, в начале июня инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) провели очередную плановую проверку третьего энергоблока Запорожской АЭС, она прошла успешно и без замечаний.

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Инспекция проводилась в рамках международного Соглашения между Украиной и МАГАТЭ о нераспространении ядерного оружия.

Справка УНИАН. Запорожская АЭС – крупнейший энергетический объект в Украине и Европе с установленной мощностью 6 000 МВт. На ЗАЭС эксплуатируются 6 энергоблоков мощностью 1 млн кВт каждый. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 1984 году, второй – в 1985 г., третий – в 1986 г., четвертый – в 1987 г., пятый – в 1989 г., шестой – в 1995 году. Начиная с 1984 года, вклад Запорожской АЭС в энергетику страны возрос с 2 до 22%.

В последние годы станция вырабатывает около 50% всей электроэнергии, производимой атомными станциями Украины, и более 22% от общей выработки электроэнергии в стране.

Госпредприятие "НАЭК "Энергоатом" – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 55% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На "Энергоатом" возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.